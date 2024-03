Highlights Pesaro-Brescia 93-83 | Serie A1 basket 2023 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 4 marzo 2024)interrompe la striscia di otto sconfitte consecutive e battein casa 93-83 nel più classico dei testa coda. Wright-Foreman comanda la second unit e ne mette 25 con 3 rimbalzi. Sono 21 punti con 8 rimbalzi per Tote e 15 per Bluiett. Non bastano alla Germani (16V-5), al secondo ko in fila, i 21 di Petrucelli e i 15 di Massinburg. Ora il vantaggio sul terzetto Milano-Venezia-Bologna è di sola una vittoria. SportFace.