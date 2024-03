Harry | i colloqui con il Governo per tornare nel Regno Unito

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 4 marzo 2024) Secondo quanto riferito dall’Express.co.uk, il principesta intrattenendo “a livello governativo” per portare sua moglie Meghan Markle e i figli – il principe Archie e la principessa Lilibet – nel. Il duca di Sussex, infatti, vorrebbe riportare la sua famiglia a casa entro la fine dell’anno. In particolare, il principe sarebbe determinato ad avere tutta la famiglia al completo per un’occasione importante. Il tabloid riporta che il principeha il desiderio di riportare la sua famiglia in Inghilterra per la funzione nella Cattedrale di St Paul con cui si celebrerà il decimo anniversario degli Invictus Games. Come riportato dall’OK! Magazine, una fonte ha detto che il duca di Sussex sta attualmente tenendo “guidati dal” ...