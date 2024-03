Harry e Meghan tornano a Londra | spunta l’ipotesi di trasferimento nel Regno Unito

(Di lunedì 4 marzo 2024) Secondo fonti vicine alla coppia l’ipotesi di un rientro in Gran Bretagna dei duchi di Sussex non sarebbe inverosimile. Il principe e l'ex attrice sarebbero disposti a riprendere alcuni doveri reali e lasciare gli Stati Uniti.

niente scorta per Harry che si è visto rigettare il ricorso dall’Alta Corte di Londra. Ovviamente il Principe è andato su tutte le furie e ha perfino ... (dilei)

Tensioni tra Harry e Meghan? Pare che il duca di Sussex, preoccupato sia per il padre Carlo, a cui hanno di recente diagnosticato un cancro, sia per la ... (liberoquotidiano)

Il palazzo reale inglese, simbolo di stabilità e fermezza è diventato un sistema di porte girevoli. Per una regina “stanca” che esce, un principe (ereditario) ... (ilfattoquotidiano)

La salute (fisica e mentale) di Kate, la pausa di Camilla, la terapia di Carlo e le assenze di William: cosa sta succedendo ai Windsor: Continua il momento difficile dei reali d’Inghilterra: l’ultima a dare forfait è stata la regina Camilla. Le notizie sulla salute di Kate e Carlo e cosa sta succedendo ...corriere

Caos a Buckingham Palace: “Harry e Meghan pronti a tornare nella famiglia reale, Camilla fa le valigie e parte per i Caraibi”. Tutti i dettagli: Ecco che l’ex maggiordomo di re Carlo III, Grant Harold, sempre dagli Stati Uniti, rilascia una intervista al New York Post con una suggestione: “Il ritorno di Harry e Meghan nella famiglia reale, con ...ilfattoquotidiano

Re Carlo, il giallo del testamento: quella postilla su Harry. Cosa potrebbe succedere alla morte del Re: Secondo ciò che è stato riportato da In Touch, il Re non ha il dovere di includere Prince Harry nel testamento. Almeno non dopo l’allontanamento dalla corte del principe con sua moglie Meghan e i suoi ...lolnews