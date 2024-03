Hamas | non sappiamo quanti ostaggi vivi

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 4 marzo 2024) 16.14 Un alto funzionario politico di, Basim Naim, ha affermato che la sua organizzazione non può fornire a Israele una lista degliancora in vita perché non si sasiano e dove siano nascosti. "Tecnicamente è impossibile sapere esattamente chi è vivo o morto per i raid israeliani o per la fame a causa del blocco israeliano". Glisi trovano in zone diverse e sono nelle mani di organizzazioni politiche diverse, afferma Naim aggiungendo: "Abbiamo chiesto una tregua anche per raccogliere informazioni".