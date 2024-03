Hamas | “Accordo possibile | ma non sappiamo quanti ostaggi siano vivi” Smentite le dimissioni dei portavoce dell’esercito d’Israele

(Di lunedì 4 marzo 2024) Una fonte diregala una speranza a chi spera in una tregua a Gaza: il primo weekend di Ramadan potrebbe essere quello giusto. Dopo giorni di tentativi, avvicinamenti e fallimenti nel dialogo tra Israele e il partito armato palestinese su uno stop ai raid su Gaza in cambio di un’intesa sugli, il Wall Street Journal cita una voce dall’interno della formazione islamista secondo la quale l’obiettivo di cessare il fuoco prima del mese sacro per i musulmani, che inizia il 10 marzo, sembra difficile da raggiungere, ma si può arrivare a una tregua la settimana successiva. Anche secondo i mediatori di Egitto, Qatar e Stati Uniti ci sono stati “progressi significativi“, secondo quanto riportato dai media locali. Magela tutti dichiarando che “è imsapere esattamente chi è ancora vivo” tra gli ...

