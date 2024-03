Haiti | stato d' emergenza e coprifuoco

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 4 marzo 2024) 7.00 Il governo diha dichiarato lod'e imposto ilper almeno 72 ore nella capitale Port-Au-Prince e in tutto l'ovest del Paese,dopo gli assalti a due carceri da parte di alcune gang, che hanno consentito l'evasione di quasi 4mila detenuti Almeno 10 i morti durante l'evasione di massa dopo l'assalto alla più grande prigione della città. Bande criminali imperversano da giovedì scorso,quando il premier Henry è partito per il Kenya per negoziare l'invio sull'isola di una forza multinazionale guidata da keniani