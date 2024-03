«Ha gestito bene il divorzio da Totti»

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 4 marzo 2024) Non solo la ormai nota amicizia con Serena Autieri. A Verissimo Michelle Hunziker ha parlato di un’altra sua grande amica: Ilary Blasi. La conduttrice svizzera che dal 6 marzo tona in tv con una nuova edizione di Michelle Impossible & Friends, ha raccontato a Silvia Toffanin il legame speciale che ha con Ilary Blasi. Della quale ammira non solo il suo carattere ma anche il modo in cui ha affrontato un momento particolarmente difficile, quello della separazione da Francesco. Michelle Hunziker alle Maldive per ...