Gussago | edera a forma di cuore | il luogo perfetto per foto e selfie

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 4 marzo 2024)(Brescia), 4 marzo 2024 – Curiosi di vedere ografare una pianta didiversa dal solito? A, nel Bresciano, ne è ‘spuntata’ una adi. In realtà, si tratta di un regalo dei volontari del Gruppo Sentieri vicino alla Santissima di, che si sono messi al lavoro e hanno adornato il muro di pietra all’ingresso del Parco della Santissima con un, ricavato sagomando l’rampicante. In particolare, si legge sul gruppo Facebook ‘Santissima nel’ (dove sono state postate anche alcunegrafie), l’si trova al Taglietto, all'ingresso del Parco, sul muro in pietra dove a pochi metri cresce anche la pianta del cappero. Una rarità ...