Guerra nel Mar Rosso | il 5 marzo il via libera del Parlamento alla missione dell’Italia

(Di lunedì 4 marzo 2024) Lanel Maral centro del voto a cui martedì 5sarà chiamato ilitaliano, per il varo dellamilitare europea che Bruxelles ha deciso da una settimana. Le assemblee parlamentari, che dovrebbero essere il centro della vita politica di un paese democratico, spesso diventano semplici stanze di ratifica. Non ci sono molti dubbi, infatti, che Camera e Senato daranno il loro assenso, anche con la partecipazione di forze dell’opposizione. Del resto sarà il contrammiraglio Stefano Costantino a guidare la flotta europea dal cacciatorpediniere Caio Duilio. L’Unione europea e i governi degli Stati membri, compreso quello di Giorgia Meloni, hanno stabilito l’avvio al più presto di unacon un nutrito contingente, anche di navi italiane, per rispondere ...

Le notizie sul conflitto Israele - Hamas di domenica 3 marzo, in diretta. Crosetto: « Houthi violano il diritto internazionale» (corriere)

Berlino, un caso gli audio diffusi dai russi sui Taurus negati a Zelensky. Per risalire nei sondaggi il cancelliere vuole essere uomo «di pace» (corriere)

Tempo di lettura: 2 minutiSabato 9 marzo, alle 21, all’Auditorium Marillac, sito in via Andrea d’Isernia 23, andrà in scena “N Anna rella 5.0 – Napoli e Roma ... (anteprima24)

"Una certa idea di Italia", il numero 2/24 di Limes: Ma anche alla violenta destabilizzazione dell'Europa orientale e del Levante, al rigurgito antieuropeo nel Sahel e in un Nord Africa già destrutturato dalla Guerra libica, alle ripercussioni sul ...limesonline

Cavriglia e Civitella. Due stragi naziste da non dimenticare”: Due stragi naziste da non dimenticare”, un evento a ingresso libero e gratuito per riflettere su due efferati eccidi della Seconda Guerra Mondiale nel territorio aretino. L’iniziativa, promossa da ...lanazione

Mo: inviato Usa a Beirut, 'Guerra tra Israele e Hezbollah non sarebbe 'contenibile'': Una “Guerra limitata” tra Israele e il gruppo terroristico Hezbollah non sarebbe “contenibile”. Lo ha affermato l’inviato speciale americano a Beirut Amos Hochstein, aggiungendo che gli Stati Uniti so ...informazione