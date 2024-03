Gruppo FS | sciopero del personale venerdì 8 marzo

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 4 marzo 2024) MILANO – E’ stato proclamato da una sigla sindacale autonoma unogenerale nazionale deldelFS Italiane, che sarà valido dalla mezzanotte alle ore 21 di2024. E’ quanto si apprende da una nota. Il blocco delle operazioni ferroviarie potrebbe causare ritardi e disagi per migliaia di passeggeri, nonché interferenze nei trasporti delle merci, con un impatto significativo sull’economia nazionale. Tuttavia per i lavoratori ferroviari loè visto come un mezzo necessario per far sentire le loro voci e per ottenere miglioramenti nelle loro condizioni lavorative. L'articolo L'Opinionista.