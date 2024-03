Grifone a passo d’uomo La paura | poi il pareggio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) Ancora unallo "Zecchini": il Figline esce indenne al termine di una gara incredibile. I biancorossi di mister Malotti sono al completo mentre i gialloblù valdarnesi del tecnico Tronconi lamentano alcune assenze. Parte subito forte il Figline che dopo due minuti va in rete con Zhupa che in diagonale trova il tempo giusto ed insacca dopo un’azione ubriacante di Bruni. Difesa biancorossa con molte colpe sulla coscienza. Il Grosseto cerca di trovare rimedio dopo la doccia fredda, ma non riesce ad imbastire manovre decenti. E al 15’ arriva il raddoppio ospite: Saccardi si inserisce in mezzo alle maglie della difesa biancorossa che, ancora una volta, sta a guardare e insacca su imbeccata del dinamico Bruni. Avvio di gara incredibile per ilche stenta a trovare il giustocommettendo numerosi errori in fase di ...