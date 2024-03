Grecia Colmenares sbotta per il suo posto a tavola | inquilini furiosi contro di lei

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 4 marzo 2024)e i suoi atteggiamenti nella casa del GF Vip 2023 vengono tollerati sempre meno dai suoi compagni, così che in molti l’hanno criticata in maniera piuttosto pesante. Infatti, siccome l’attrice venezuelana non ha voluto sedersi in undiverso a, ha attirato giudizi negativi da parte di Beatrice Luzzi, Perla Vatiero e Alessio Falsone.rischia di fare il pieno di nomination anche per questo? GF Vip 2023:fa storcere il naso aglicom’è solita fare ha deciso di prepararsi nella casa del GF Vip 2023 un pasto diverso rispetto agli altri. Ma questa volta si è presentata in ritardo in sala da pranzo e, vedendo che il suo ...