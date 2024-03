Grecia Colmenares fa arrabbiare i gieffini | “Insopportabile | ha sbagliato!”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 4 marzo 2024) Ormai è un pezzo cheha smesso i panni di fatina ed ha iniziato ad esporsi e prendere posizioni (anche discutibili). Ieri l’attrice di Milagros ha fatto infuriare diversi concorrenti durante il pranzo. La gieffina si è presentata a tavola in ritardo e non ha accettato di sedersi accanto a Simona Tagli e Alessio Falsone, ma ha preteso che i coinquilini le facessero spazio vicino a Giuseppe, dove lei siede di solito. “Lì? no, io non voglio cambiare il mio posto. No c’è spazio per me. Se arrivo in ritardo mi cambiate posto? No. C’è del posto e io voglio stare al mio posto. Se io voglio andare alla tavola vado, altrimenti no. Oggi sono andata perché mi piaceva stare a tavola. Perché non mi posso sedere al mio posto? A me piace il mio posto e io rimarrò sempre lì. Resterò lì fino alla fine e basta”....