Gravina | un fascicolo alla Procura di Roma | diritti tv e caparre per libri d’antiquariato La Verità

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 4 marzo 2024) Quela Perugia su: riguarderebbe itv eper. Lo scrive il quotidiano La. che si occupa della intricata vicenda di accessi abusivi alle banche dati. E scrive che nei dintorni della vicenda che ruota attorno ai nomi del giudice antimafia, Antonio Laudati, e del luogotenente della Guardia di Finanza, Pasquale Striano, spunta una storia nella storia, fatta tutta di calcio e di veleni. Ne riportiamo la parte conclusiva in cui il quotidiano spiega che i verbali raccolti sul filo calcistico sarebbero stati trasmessi ddi Perugia a quella di. Sebbene quel dossier sia nato, come scrivono i pm perugini, in modo non lecito, al suo interno deve esserci ...