Grande Fratello Vip Albania | il concorrente viene arrestato nella Casa | era entrato da meno di 24 ore

(Di lunedì 4 marzo 2024) ‘Entro (spacco), esco, ciao’. Non stiamo parlando di Salmo ma di Liam Osmani, undelVip albanese che,di 24 ore dopo l’ingressodel reality, è stato. “Le strutture delle Forze Speciali per le Operazioni straordinarie hannoil cittadino Liam Osmani, 44 anni, mentre si trovavadelVip 3. La Procura di Tirana, in data 09.05.2022, ha emesso l’ordinanza di arresto dopo la decisione relativa alla causa penale del 23.02.2022, che ha condannato a 2 anni e 6 mesi di reclusione questo cittadino per il reato penale ‘frode’. Adesso l’uomo è stato prelevato dal programma televisivo e ...