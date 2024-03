(Di lunedì 4 marzo 2024)delVipla polizia haunentrato 24 ore prima: ecco cosa è successo Un incredibile colpo di scena ha sconvolto i telespettatori delVip, seguitissimo anche in Italia grazie alla partecipazione di, notadell'attuale edizione italiana del programma. Le forze speciali di polizia hanno fatto irruzioneper arrestare Liam Osmani, 44 anni, unche era entrato nel programma solamente ventiquattro ore prima. Arresto alVip...

Grande Fratello , Grande attesa per la puntata di stasera con un Beatrice Luzzi che si annuncia ancora Grande protagonista. Nelle ore scorse sembra essere ... (caffeinamagazine)

News TV. Nuovo appuntamento con la diretta del Grande Fratello questa sera 4 marzo. In nomination per l’eliminazione ci cono Simona Tagli, Massimiliano ... (tvzap)

Grande Fratello torna in onda questa sera su Canale Cinque: le anticipazioni del reality di Alfonso Signorini Lunedì 4 marzo, in prima serata su Canale 5, ... (361magazine)

Grande Fratello Vip albanese: concorrente arrestato nella casa del reality show di Heidi Baci: Colpo di scena nella casa del Fratello Vip in Albania. Uno dei concorrenti è stato arrestato dopo meno di ventiquattro ore dal suo ingresso nello show televisivo. Liam Osmani, 44 anni… Leggi ...informazione

Grande Fratello, brutta notizia per Anita (1 / 2): Il Grande Fratello, con ben 17 edizioni alle spalle, resta uno dei programmi televisivi più popolari e amati in Italia. Le puntate serali vanno in onda su Canale 5 il lunedì e talvolta il giovedì, a ...donna.fidelityhouse.eu

Grande Fratello, Garibaldi rompe con Anita (e intanto abbraccia Bea in piscina). Delirio via social: Il concorrente calabrese si è sfogato per la lite con la Olivieri. E mentre sfuma la loro amicizia, spunta (a sorpresa) il ritorno di fiamma con la Luzzi.libero