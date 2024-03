Grande Fratello | Perla e la verità sui messaggi in codice | la resa dei conti con Mirko

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 4 marzo 2024)Vatiero arriva in studio: ladeicone non solo. Ecco cosa è emersoVatiero arriva in studio da Alfonso Signorini per affrontare un confronto decisivo conBrunetti e non solo. La gieffina afferma: “Sto bene, sono emozionatissima. Questi ultimi giorni sono stati un pò pesanti”. Leggi anche –>Diretta, sorprese e colpi di scena: la puntata di lunedì 4 marzo Il confronto in diretta…rivela: “Quei tre giorni li abbiamo affrontati discorsi pesanti, quella pesantezza mi ha un pò toccata, mi ha spento. Se adesso mi trovo a darci questa seconda possibilità e perchè lo voglio ...