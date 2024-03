Grande Fratello | Paolo Masella a Giuseppe Garibaldi | “La tua pecca è il naso | ma è la cosa più semplice da rifare” L’ironia del web

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 4 marzo 2024) Alcune esternazioni dinei confronti distanno facendo molto mormorare il web. Ma facciamo un passo indietro. I due inquilini, ieri pomeriggio, si sono ritrovati in un momento di relax insieme a Letizia Petris e qui hanno iniziato un po’ ad analizzare il loro percorso di crescita all’interno della Casa del. In quel momento è nata spontanea la domanda della fotografa che ha chiesto al bidello: Se potessi cambiare unadi te stesso,cambieresti? Pronta la risposta diche ha detto: Vorrei essere meno permaloso. Anche se in realtà fuori da qui non sono permaloso, ma qui dentro sì. Il turno poi di Letizia che ha detto: Io vorrei essere più sicura di me stessa ...