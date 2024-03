Grande Fratello | news e anticipazioni | cosa aspettarsi dalla puntata di stasera

Kate, altri problemi per la principessa. Stavolta vengono dalla sua famiglia: L’uomo ha deciso, infatti, di far parte del cast del Grande Fratello Vip britannico. La questione ha fatto infuriare la Royal Family, perché si temono rivelazioni indebite sulla Corona. Circa la ...thesocialpost

Grande Fratello anticipazioni puntata 4 marzo, Marco Maddaloni: lascia o resta nella Casa Esito del televoto: Stasera va in onda una nuova puntata del Grande Fratello con liti, confronti sorprese, esito del televoto e nomination.movieplayer

GF, Beatrice critica Grecia: 'Non è buona, non è simpatica e non è intelligente' (Video): "Non è buona, non è simpatica, non è interessante, non è intelligente": con queste affermazione nel segreto del confessionale del Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha criticato duramente Grecia ...it.blastingnews