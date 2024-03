Grande Fratello | Greta e Sergio si confrontano dopo un malinteso e si chiariscono

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 4 marzo 2024) Il percorso dei gieffini nella Casa del GF è giunto a buon punto, alcuni hanno varcato la porta rossa a settembre, altri un po’come ad esempio:Rossetti eD’Ottavi che peraltro tra le mura di Cinecittà hanno instaurato un feeling davvero speciale. Tuttavia nelle ultime ore, una battuta ironica del gieffino ha fatto innervosire la gieffina, che ha cercato subito un chiarimento con lui.: uno scambio di battute ironiche Mentre si trovavano seduti a tavola insieme al resto dei gieffini, a Giuseppe e Letizia è venuta la brillante idea di fare un gioco: provare ad immaginare quale pensiero pensasse per la mente ai loro compagni d’avventura in quel momento, osservandopensieroso, così come, Alessio in modo ironico rivolgendosi a ...