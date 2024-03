Grande Fratello | Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares a confronto | Falsa e stupida | non mi piace più VIDEO

(Di lunedì 4 marzo 2024) Nella puntata del, in onda questa sera su Canale5,si sono confrontate sulla fine della loro amicizia

Giuseppe Garibaldi (US Endemol Shine) Quarantunesima puntata in compagnia del Grande Fratello e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il ... (davidemaggio)

Kate, lo zio al Grande Fratello: «La pecora nera della famiglia imbarazza la Corona»: Ad aumetare la tensione a Corte, lo zio della futura regina del Regno Unito, Gary Goldsmith, che a 58 anni ha deciso di prendere parte alla nuova edizione del Grande Fratello UK. Se per i Middleton, ...leggo

Grande Fratello, diretta 41esima puntata: In diretta su Canale 5, a partire dalle 21.30 circa, Alfonso Signorini conduce la quarantunesima puntata del Grande Fratello. Con lui, in studio, l’opinionista Cesara Buonamici e per i social Rebecca ...davidemaggio

Chi è Gary Goldsmith, lo zio di Kate Middleton che dà scandalo: Una delicata operazione all’addome, una lunga convalescenza e uno zio, Gary Goldsmith, che starebbe pensando seriamente di partecipare alla versione UK del Grande Fratello dedicata alle celebrità. Non ...dilei