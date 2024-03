Graduatoria interna di istituto | titoli entro il 16 marzo | esclusione | neoassunti | anno prova straordinario bis | assegnazione COE

L'esclusione dalla Graduatoria interna di istituto è prevista per i docenti beneficiari di specifiche precedenze. Lo stabilisce il contratto sulla mobilità ... (orizzontescuola)

Nella Graduatoria interna di istituto si valuta un solo pubblico concorso ordinario per titoli ed esami. Vediamone le caratteristiche. L'articolo Graduatoria ... (orizzontescuola)

Graduatorie interne di istituto, come viene calcolato il punteggio: Tutti i docenti di ruolo devono presentare domanda per il rinnovo delle graduatorie interne di istituto che ogni scuola ha il compito di compilare per definire l’organico dell’autonomia del prossimo ...scuolainforma

Graduatoria interna di istituto: quando è prevista l’esclusione per il docente con precedenza 104: L’esclusione dalla Graduatoria interna di istituto è prevista per i docenti beneficiari di specifiche precedenze. Lo stabilisce il contratto sulla mobilità “Vorrei sottoporre un quesito riguardo la ...orizzontescuola

