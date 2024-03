Governo ed esercito a pezzi; Israele un paese in difficoltà

(Di lunedì 4 marzo 2024)sull’orlo di una crisi di nervi. Mentre si rincorrono notizie in merito ai negoziati trae Hamas per un cessate il fuoco duraturo a Gaza mediato dall’Egitto – ildi Gerusalemme non ha mandato al Cairo i suoi delegati perché vuole da Hamas l’elenco degli ostaggi ancora vivi, che Hamas rifiuta di consegnare –, il generale Benny Gantz, rivale politico del premier Netanyahu che si è unito al gabinetto di guerra dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre, fa le prove generali per diventare il nuovo capo del, con la benedizione degli Stati Uniti. È infatti appena atterrato a Washington per una visita «privata», ufficialmente in quanto capo del partito di Unità Nazionale e non invece come primo ministro supplente. Un’astuzia formale perché il generale possa operare con maggiore libertà. Ad ...

Alamo, più leggende che storia: I texani annientati il 6 marzo 1836 non combattevano per la libertà, Davy Crockett immortalato al cinema da John Wayne non portava il famoso cappello e tra gli assediati in armi c’erano avventurieri, ...agi

“Moro doveva essere distrutto politicamente e fisicamente, non volevano liberarlo. La P2, la Cia e il Kgb: ecco come andò”: Aldo Moro “doveva essere distrutto politicamente e fisicamente: se Moro fosse sopravvissuto la politica dell’Italia avrebbe avuto uno sviluppo diverso da quello che è stato”. È un’analisi dettagliata ...ilfattoquotidiano

I 15 mila mercenari reclutati in Nepal per combattere in Ucraina con le forze russe: Per due secoli i Gurkha hanno servito Sua Maestà britannica. Ora molti giovani si sono fatti attirare dal salario promesso da Mosca per entrare nella Legione straniera di Putin ...corriere