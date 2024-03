Governo | Cdm | ok a ratifica convenzione anti-evasione con Kosovo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, ha approvato un disegno di legge per laed esecuzione dellatra ildella Repubblica Italiana e la Repubblica delper eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'e l'elusione fiscale, con Protocollo, fatta a Pristina il 22 giugno 2021. La, informa Palazzo Chigi nella nota diramata post-Cdm, disciplina gli aspetti concernenti la fiscalità diretta nelle relazioni economiche e finanziarie tra Italia ee prevede i presupposti giuridici utili alla eliminazione dei fenomeni di doppia imposizione sui redditi attraverso la ...