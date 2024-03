Governo | Cdm | ok a dlgs su impianti portuali per raccolta rifiuti navi

(Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri è convocato per lunedì , alle ore 11 a Palazzo Chigi, per l?esame del seguente ordine del giorno: schema di disegno di ... (calcioweb.eu)

(Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri è convocato per lunedì , alle ore 11 a Palazzo Chigi, per l'esame del seguente ordine del giorno: schema di disegno di ... (liberoquotidiano)

Roma, 26 feb. (Adnkronos) – Il Ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, ha svolto una informativa in merito all?avvio della procedura di ... (calcioweb.eu)