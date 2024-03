Google | la ricetta per arrivare all' intelligenza artificiale generale

(Di lunedì 4 marzo 2024) Il numero uno della divisione AI del colosso, Demis Hassabis, ci racconta perché per ottenere l'Agi non basta puntare su chip più potenti

Google Chrome: interessanti novità in arrivo per la barra di ricerca: Novità per la barra di ricerca e per gli utenti con connessioni instabili: ecco come Google sta sviluppando Chrome.msn