Golf | Eckroat tiene i nervi saldi e fa suo il Cognizant Classic 2024 finito di lunedì

(Di lunedì 4 marzo 2024) Non ha dovuto aspettare parecchio Austinper vincere il suo primo torneo sul PGA Tour, facendo centro alla cinquantesima partenza, ma l’ultimo giorno di attesa è stato il più lungo di tutti. L’americano ha lasciato domenica sera il PGA National con un colpo di vantaggio, ma causa temporali nella giornata, la via per la buca diciotto era ancora parecchio lunga. Il nativo di Edmond (Oklahoma) però non ha tremato, ha tenuto ie si è portato a casa ilha chiuso la cinque giorni a The Palm Beaches con il punteggio totale di -17, lasciando dietro di tre colpi il sudafricano Erik van Rooyen e l’australiano Min Woo Lee. Un ultimo giro dominato da parte dello statunitense, l’unico in testa dopo 54 buche capace di reggere la ...