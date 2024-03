Gli svantaggi dell’insularità siciliana e le troppe opere non terminate

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 4 marzo 2024) È costoso il lusso di essere siciliani. Lo conferma il nuovo dossier preparato dall’Ufficio parlamentare di bilancio per la commissione bicamerale “per il contrasto degliderivanti dall’insularità”. Già, perché, anche se sembra un segreto di pochi, tra Camera e Senato è attiva una commissione che indaga e lavora sul tema. Attiva da cinque mesi, ha lo scopo di arrivare a proporre disegni di legge il più possibile condivisi tra maggioranza e opposizione per rendere concreta l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione. Dal 2022, infatti, l’articolo della Carta è integrato da un comma: “La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gliderivanti dall’insularità”. E tra il dire e il fare, c’è di mezzo, appunto… una bicamerale. Giusto per citare il primo dato che balza agli occhi, ...