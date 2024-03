Gli Ottentotti non vanno discriminati | a ricordarsi chi sono

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 4 marzo 2024) Negli stessi giorni in cui, in ossequio ai dettami del politicamente corretto, il British Board of Film Classification ha messo in guardia i genitori inglesi dai pericoli annidati nel “linguaggio discriminatorio” di Mary Poppins, retrocedendo la pellicola dalla categoria U (ossia universal, “per tutti”) a PG (parental guidance, che ne raccomanda la visione, per i minori di dodici anni, in presenza di un adulto), gli stessi dettamistati caparbiamente ignorati da Riccardo Muti, sul podio del Teatro Regio di Torino per una magnifica rappresentazione di Un ballo in maschera. Il Maestro ha infatti ribadito il suo no incondizionato a qualsiasi ipotesi di edulcorare un passaggio del melodramma verdiano, là dove il Giudice pronuncia la frase: «S’appella Ulrica, dell’immondo sangue dei negri». Non solo, nel libretto di Antonio Somma, c’è la parola proibita, ma è pure ...