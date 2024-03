Gli avversari Il tecnico Chini | | Dovevamo avere un altro approccio»

(Di lunedì 4 marzo 2024) Analisi lucida, quella deldella Colligiana, Giacomo. "Non siamo partiti con il piglio giusto – le sue parole –. Sapevamo di affrontare una squadra forte, capolista con merito. Sicuramenteun, ci è mancata cattiveria. I bianconeri hanno dimostrato la loro forza, l’uno-due ci ha tagliato le gambe. C’è solo da far loro i complimenti. Adesso dobbiamo rimboccarci le maniche e guardarci dietro: dobbiamo essere realisti". "Siamo partiti con il 3-5-2 – ha proseguito –, sapendo che il Siena faceva tanta intensità in mezzo al campo lasciando un po’ le fasce scoperte. Ma ci è mancata qualità nel palleggio e nel primo tempo, anche per il vento, siamo andati in difficoltà.fare un’altra partita,...

