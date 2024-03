Gli auguri social a … Pierluigi Casiraghi

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di lunedì 4 marzo 2024) Buon compleannoIl 4 marzo del 1969 nasce. L’ex attaccante di Monza, Juventus, Lazio e Chelsea compie cinquantacinque anni. Dopo gli anni in Brianza e dopo aver totalizzato 94 presenze e 28 reti passa in bianconero dove conquista una coppa UEFA e in cui realizza una delle reti che consente alla Vecchia Signora di alzare al cielo il trofeo continentale. Dopo l’esperienza nel club piemontese passa ai biancocelesti dove realizza 41 reti e nel suo periodo migliore di forma conquista la Nazionale . In azzurro fa parte della spedizione ai Mondiali statunitensi del ’94 ed anche agli Europei del ’96. Nel giorno del suo compleanno, alcuni dei suoi club gli hanno dedicato un post. Ecco l’omaggio sui. La sua firma nella vittoria in finale di Coppa UEFA del 1989/90 ...