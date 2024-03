(Di lunedì 4 marzo 2024)dei centopiù, inseguito dalla giustizia dal settembre 2021, il, 48 anni è finito nel pomeriggio in manette,dai...

Niente tv, una pistola e 5mila euro. Cosa hanno trovato nel covo del Boss arrestato: È stato arrestato il boss mafioso Giuseppe Auteri, ricercato da anni e inserito tra i latitanti estremamente pericolosi. Auteri ritenuto attualmente al vertice del mandamento mafioso di Palermo Porta ...ilgiornale

Sarri vuole una Lazio coraggiosa “Nulla è impossibile”: ROMA (ITALPRESS) – “Dobbiamo essere coraggiosi e determinati. Sarà una partita durissima, consapevoli delle difficoltà e questo ci deve dare spirito di sacrificio, ma nel calcio nulla è impossibile. D ...grandangoloagrigento

Giuseppe Auteri, il boss arrestato a Palermo: era nella lista dei 100 latitanti più ricercati: Nella lista dei cento latitanti più ricercati, inseguito dalla giustizia dal settembre 2021, il boss Giuseppe Auteri, 48 anni è finito nel pomeriggio in manette, arrestato ...ilmattino

CARABINIERI – PALERMO * COSA NOSTRA PALERMITANA: “ ARRESTATO IL LATITANTE Giuseppe Auteri, IRREPERIBILE DAL SETTEMBRE 2021: Secondo i risultati dell’indagine Vento, Auteri Giuseppe era emerso come soggetto di estrema fiducia dei massimi esponenti del mandamento di Porta Nuova, all’epoca individuati in DI GIOVANNI Giuseppe ...agenziagiornalisticaopinione

Nel covo del boss latitante Auteri: serrande chiuse, niente tv ma un revolver e contanti: Giuseppe Auteri, 49 anni il prossimo 25 marzo, viveva da solo fino a qualche ora fa in una stradina parallela a via Oreto, via Giuseppe Recupero, al secondo piano di una palazzina fatiscente, abitata ...palermotoday