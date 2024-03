Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono in crisi? L’influencer vuota finalmente il sacco

In un video pubblicato sui social Giulia Salemi ha parlato del rapporto con Pierpaolo Pretelli e delle difficoltà vissute in tre anni di relazione L'articolo ... (novella2000)

Giulia Salemi ha tracciato un bilancio dei tre anni d'amore con Pierpaolo Pretelli, in occasione del primo giorno in cui hanno vissuto la loro storia lontano ... (fanpage)

Giulia Salemi confessa: "Ho capito che la coppia perfetta non esiste, con Pierpaolo non potevo fare scelta migliore". (comingsoon)

Giulia Salemi festeggia con Pierpaolo Pretelli: “Siamo ancora qua”. Il retroscena sull’anniversario: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli festeggiano tre anni insieme. Lo scorso 2 marzo la coppia nata al Gf Vip ha celebrato il terzo anniversario e l’influencer italo-iraniana ha approfittato ...libero

Giulia Salemi su Tik Tok parla del rapporto con Pierpaolo Pretelli e delle difficoltà vissute in tre anni – VIDEO: Giulia Salemi su Tik Tok parla del rapporto con Pierpaolo Pretelli e delle difficoltà vissute in tre anni di relazione - VIDEO ...superguidatv

In un video pubblicato sui social Giulia Salemi ha parlato del rapporto con Pierpaolo Pretelli e delle difficoltà vissute in tre anni di relazione: In un video pubblicato sui social Giulia Salemi ha parlato del rapporto con Pierpaolo Pretelli e delle difficoltà vissute in tre anni di relazione ...novella2000