Giuffredi | “Il Napoli oggi…”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 4 marzo 2024) Ha parlato soprattutto dell’agente Marioa ‘1 Football Night’, in onda su 1 Station Radio. Di seguito alcune sue dichiarazioni. Cosa pensa deldi Calzona? “Penso che inizi ad essere una squadra. Vedo un futuro molto positivo. Si rivede il solito, quello degli anni passati. Si rivede la mano di chi lavora in un modo che si avvicina a quello di Spalletti e Sarri. La partita di venerdì, dunque, sarà un bivio importante per la stagione”. Con Traorè si è vista una fascia sinistra che può costruire tanto. Con lui si può pensare di riproporre calcio e qualità con Mario Rui sull’out di sinistra? “Traorè mi è piaciuto molto. In queste due partite ha dato tanto, soprattutto nella fase difensiva”. Mario Rui avrebbe potuto dare qualcosa in più contro la Juve, partendo da ...