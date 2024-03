Giudici Serale Amici 23 | confermato un ritorno Sarà la volta di Giorgia?

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 4 marzo 2024) Ildiè alla porte e da sabato 23 marzo 2024 si entra nella fase finale, quella decisiva che porterà a decretare il vincitore della 23esima edizione del talent show targato Maria De Filippi. Nei prossimi giorni, in vista anche della registrazione della prima puntata prevista per giovedì 21 prossimo (salvo variazioni!), avremo maggiori conferme da parte della produzione che ufficializzerà in tv e sui propri canali social anche chi sono ideldi23-24. Molto probabilmente non cambierà nulla rispetto alla precedente edizione: dovrebbero ritornare Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi a sedersi sulle poltrone rosse e pronti a dare i propri giudizi su tutti gli allievi ammessi al. Il paroliere e cantautore è sicuro: Cristiano non è ...