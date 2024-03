Girare i fondi russi all' Ucraina è un pericolo Investitori internazionali in fuga dall' Unione europea

(Di lunedì 4 marzo 2024) La Commissione, spiegano fonti Ue, presenterà questa settimana una proposta su come gestire i cosiddetti, congelati a causa della guerra in. Si tratta d’intervenire per capire l’uso di interessi e profitti dei capitali, non l’utilizzo dei beni veri e propri finiti in naftalina. Segui su affaritaliani.it

Girare i fondi russi all'Ucraina è un pericolo: investitori in fuga dall'Ue: La Commissione europea, spiegano fonti Ue, presenterà questa settimana una proposta su come gestire i cosiddetti fondi russi, congelati a causa della guerra in Ucraina. Si tratta d’intervenire per ...affaritaliani

Il Superbonus sfonda i conti pubblici: deficit al 7,2%, spesa 2023 a 76 miliardi: L’inflazione ha abbassato il peso del debito pubblico sul prodotto interno lordo, ma il deficit è esploso rispetto a quello prospettato dalla NaDef lo scorso autunno ...ilsole24ore

Dal Gargano a Houston, per studiare alla Nasa: scatta la raccolta fondi per realizzare il sogno di Ilaria: La studentessa di San Giovanni Rotondo è tra i 120 giovani talenti selezionati per studiare con i migliori professionisti del settore spaziale in Texas ...foggiatoday