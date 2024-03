Giovanni Allevi torna a suonare in pubblico | ma rivela | “A metà concerto…”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 4 marzo 2024) Pubblicato il 4 Marzo, 2024, 55 anni il prossimo 9 aprile, èto aine lo ha fatto in grande stile, sfidando anche la malattia. Il musicista si è esibito davanti ad oltre 2.000 persone domenica sera nella sala Santa Cecilia dell’Auditorium parco della Musica di Roma. Il concerto è uno degli appuntamenti previsti nel “Piano Solo Tour”, iniziato il 9 febbraio scorso, cioè 2 giorni dopo la commovente ospitata dial Festival di Sanremo. Il ritorno sul palcoscenico Lo scorso 7 febbraioera rito ad esibirsi in, anche se la malattia contro cui sta combattendo non è stata ancora sconfitta del tutto. In questi due ...