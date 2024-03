Giovanni Allevi ospite di Bruno Vespa a Cinque Minuti

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 4 marzo 2024)(US Rai) Dopo aver commosso l’Italia intera al Festival di Sanremo,questa sera saràdi. Il celebre pianista, reduce da due anni di assenza dalla scena musicale per la diagnosi di un mieloma multiplo, ha deciso di esporsi pubblicamente per la prima volta sul palco dell’Ariston lo scorso 7 febbraio dove ha catalizzato l’attenzione con un toccante racconto della sua malattia e della sua fragilità. Una testimonianza difficile ma liberatoria culminata nella sua prima esibizione dopo la malattia, davanti a milioni di persone. Da venerdì 9 febbraio,è nuovamente in tour nella città italiane, da Massa a Parma, passando per Pescara, Brescia, Padova e ...