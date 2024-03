Giornata mondiale contro l’Hpv | sempre più giovani a rischio | “1 ragazzo su 3 è infetto da almeno un tipo di papillomavirus genitale”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) “Ho in mente una donna che venti anni prima era stata in cura da me per una patologia ginecologica, risolta poi brillantemente. Oggi ha circa 40 anni e non molto tempo fa mi telefona preoccupata a causa di una perdita di sangue dall’ano. Mi dice che il suo medico curante le ha fatto una semplice diagnosi di emorroide, ma io ho un altro sospetto”, racconta al FattoQuotidiano.it la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa, oncologa, sessuologa e psicoterapeuta. “Le dico di non perdere altro tempo e di sottoporsi a una colonscopia. Una volta eseguita l’analisi, questa donna scopre di avere un cancro all’ano causato dall’azione oncogena del virus Hpv, contratto con rapporti anali non protetti dal profilattico. È stata poi operata e ora sta bene. Quello che mi interessa sottolineare è che una delle principali cause dell’infezione è la pratica di rapporti sessuali, anche anali, questi ...