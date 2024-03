Giornata dell’udito | la pianista Mangione | “Con impianto cocleare sono rinata”

(Di lunedì 4 marzo 2024) All’evento ‘Sound Sensation’: "Ho ricominciato a sentire e riacquistato l'orecchio assoluto" “nata in una famiglia in cui la musica si ascoltava tantissimo, mio padre insegnava pianoforte e ogni domenica mattina ascoltavamo tutti insieme la musica classica. Io ho studiato pianoforte ma nel 2012 ho dovuto abbandonare perché ho cominciato a perdere l'udito, finché poi

ROMA – “È ora di cambiare mentalità: facciamo sì che le cure per l’ Udito diventino una realtà per tutti!”. È questo il messaggio globale lanciato dall’OMS ... (webmagazine24)

l’acufene è un disturbo caratterizzato dalla percezione di suoni ‘fantasma’ e per il quale l’American Tinnitus Institute ha riconosciuto oltre 200 possibili ... (iodonna)

Roma, 4 mar. (Adnkronos Salute) - “ sono nata in una famiglia in cui la musica si ascoltava tantissimo, mio padre insegnava pianoforte e ogni domenica mattina ... (liberoquotidiano)

Roma, 4 mar. (Adnkronos Salute) - “ sono nata in una famiglia in cui la musica si ascoltava tantissimo, mio padre insegnava pianoforte e ogni domenica mattina ... (liberoquotidiano)

Roma, 4 mar. (Adnkronos Salute) – ? sono nata in una famiglia in cui la musica si ascoltava tantissimo, mio padre insegnava pianoforte e ogni domenica mattina ... (calcioweb.eu)

Roma, 4 mar. (Adnkronos Salute) - “ sono nata in una famiglia in cui la musica si ascoltava tantissimo, mio padre insegnava pianoforte e ogni domenica mattina ... (ilgiornaleditalia)

Salute, Cuda (Ausl Piacenza): "Ipoacusia pandemia silenziosa, abbattere lo stigma": “Chiamiamo l’ipoacusia ‘pandemia silenziosa’, anche nelle comunità scientifiche, perché se ne parla poco”. Ma “i numeri sono davvero impressionanti e le conseguenze in ogni fascia di età davvero terri ...adnkronos

'Sound Sensation', quando gli artisti vincono la sordità: Musica senza barriere", in prima italiana, organizzato dalla Fondazione Akusia Ets - Ente filantropico e Associazione Apic, in collaborazione Rai e Med-El, in occasione della Giornata Mondiale ...ansa

Amplifon e il Gruppo Arena insieme per la prevenzione uditiva: MILANO (ITALPRESS) - Amplifon, leader nei servizi per la cura dell'udito, e il Gruppo Arena, operatore della grande distribuzione organizzata, hanno avviato una collaborazione per favorire la ...notizie.tiscali