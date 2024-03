(Di lunedì 4 marzo 2024) Roma, 4 mar. (Adnkronos Salute) – ?nata in una famiglia in cui la musica si ascoltava tantissimo, mio padre insegnava pianoforte e ogni domenica mattina ascoltavamo tutti insieme la musica classica. Io ho studiato pianoforte ma nel 2012 ho dovuto abbandonare perché ho cominciato a perdere l’udito, finché poi l’ho perso completamente. Nel 2016, però, ho avuto la fortuna di scoprire l’, ho deciso di sottopormi all?intervento e devo dire che, perché grazie all’non solo ho ricominciato a sentire, ma ho riacquistato l’orecchio assoluto?. Lo racconta Claudia, una degli artisti che siesibiti a Sound Sensation, il concerto realizzato ieri, all?Auditorium RaiArturo Toscanini di Torino, promosso da Med-El ...

Formia – La Pro Loco Città di Formia , con il patrocinio del Comune di Formia , presenta la “ Giornata del dialetto Formia no e dei Borghi di Maranola, Trivio e ... (temporeale.info)

ROMA – “È ora di cambiare mentalità: facciamo sì che le cure per l’ Udito diventino una realtà per tutti!”. È questo il messaggio globale lanciato dall’OMS ... (webmagazine24)

l’acufene è un disturbo caratterizzato dalla percezione di suoni ‘fantasma’ e per il quale l’American Tinnitus Institute ha riconosciuto oltre 200 possibili ... (iodonna)

Roma, 4 mar. (Adnkronos Salute) - “ sono nata in una famiglia in cui la musica si ascoltava tantissimo, mio padre insegnava pianoforte e ogni domenica mattina ... (liberoquotidiano)

Salute, Cuda (Ausl Piacenza): "Ipoacusia pandemia silenziosa, abbattere lo stigma": promosso da Med-El in partnership con la Rai in occasione della Giornata mondiale dell’udito, che si celebra il 3 marzo. Sulla prevenzione “per gli adulti - spiega Cuda - serve prestare grande ...notizie.tiscali

Giornata dell’udito, la pianista Mangione: "Con impianto cocleare sono rinata": in occasione della Giornata mondiale dell’udito, che si celebra il 3 marzo. “Sono qui - aggiunge Mangione - proprio perché voglio ringraziare le persone che hanno reso migliore la mia vita uditiva, ...adnkronos

Amplifon e il Gruppo Arena insieme per la prevenzione uditiva: MILANO (ITALPRESS) - Amplifon, leader nei servizi per la cura dell'udito, e il Gruppo Arena, operatore della grande distribuzione organizzata, hanno avviato una collaborazione per favorire la ...notizie.tiscali