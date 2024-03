Giornata dell’obesità | a Multimedica la valutazione gratuita del rischio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 4 marzo 2024) In occasione dellamondiale, oggi dalle 9 alle 17 gli esperti dieseguirannomente valutazioni delcardio-metabolico, consulenze nutrizionali e per un migliore stato di salute generale. L’équipe di via Milanese effettuerà misurazioni di glicemia, pressione, altezza, peso e circonferenza addominale e sarà a disposizione per rispondere ad alcune domande su stile di vita, abitudine al fumo, attività fisica, familiarità per alcune patologie. Sarà inoltre possibile ricevere consigli per un’alimentazione più equilibrata e apprendere qualche piccola strategia, utile a migliorare il proprio stato di benessere generale. "Non tutti hanno compreso che l’obesità è una vera e propria malattia, non un mero problema estetico – spiega Caterina Conte, medico ...