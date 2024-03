Giorgia Meloni maestra dell’argomento fantoccio

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 4 marzo 2024) ”Diciamolo agli italiani: si sta cercando di mettere in piedi uno scontro con il presidente della Repubblica perché la sinistra non sa come spiegare che non vogliono che i cittadini scelgano da chi farsi rappresentare. Cercano di schermarsi dietro al Capo dello Stato. Non mi pare corretto e per questo rinnovo la mia stima al presidente e anche la mia solidarietà per questi tentativi di strumentalizzarlo”. Parole, opere e omissione della presidente del Consigliodi quello che tecnicamente viene chiamato “argomento”. La presidente del Consigliodi quello che tecnicamente viene chiamato “argomento” La fallacia logica consiste nel rappresentare scorrettamente l’argomentazione dell’avversario esagerandola, ...