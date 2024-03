Gioia Napoli negli spogliatoi | ma Calzona avverte i suoi | cos’ha detto alla squadra

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 4 marzo 2024) Comincia a farsi sentire l’effettoin quel di, sebbene lo stesso tecnico abbia avvisato i propri calciatori. Le parole. Un buongiorno alquanto radioso ha caratterizzato le prime ore odierne alle pendici del Vesuvio, dove laè ancora tanta dopo il trionfo targatosulla Juventus. Gli azzurri sono infatti tornati a vincere due match consecutivi in campionato nonché riusciti a ritrovare il successo in un big match, scuotendo notevolmente la classifica in vista delle posizioni in Europa. Sembrerebbe quindi esser tornato nuovamente in corsa l’organico partenopeo, che ora guarda al futuro con speranza e voglia di vincere. A calmare però leggermente le acque, le parole pronunciate da Francesco...