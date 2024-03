Giochi e anfiteatro riqualificati al parco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 4 marzo 2024) Nuovo maquillage in tre aree gioco di Bollate grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Prenderanno il via nelle prossime settimane i lavori per la riqualificazione degli spazi dedicati aiall’interno dell’asilo nido di via Mameli, della scuola dell’infanzia Collodi di via Lorenzini e delMartin Luter King. "Si tratta di interventi che non solo migliorano la sicurezza dei, ma creano spazi più accoglienti e stimolanti per lo sviluppo dei bambini, supportati dall’impegno del Pnrr nella crescita sostenibile delle nostre comunità educative", commentano gli assessori alle politiche educative Ida De Flaviis e all’ambiente Emilia Pistone (nella foto). Costerà oltre 18mila euro l’intervento nell’asilo nido di via Mameli. Anche per bambini e bambine della materna Collodi sono in arrivo nuovi ...