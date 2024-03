Gino Cecchettin presenta il libro su Giulia | “I genitori di Filippo stanno vivendo un dramma”

Una lunga lettera, potente e commovente, ma anche un appello alle famiglie, alle scuole e alle istituzioni. È questo il libro Cara Giulia , in uscita domani 5 ... (iodonna)

“Quando tutto era finito, la voglia di chiudermi in me stesso era tanta. Ma poi ho trovato forza grazie a Giulia. Ogni azione che faccio cerco di pensare cosa ... (tpi)

Uscirà domani in tutte le librerie d'Italia l'attesissimo, almeno per alcuni, libro di Gino Cecchettin , intitolato "Cara Giulia" . Da diversi mesi se ne ... (ilgiornaleditalia)

Quando entra in studio- anche se gli applausi sono d'obbligo come per ogni ospite- il silenzio lo senti. E' una atmosfera di rispetto che si crea, una sorta ... (milleunadonna)