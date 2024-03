Gino Cecchettin | “La parola ‘patriarcato’ ingloba anche un senso del possesso”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 4 marzo 2024) “Quando tutto era finito, la voglia di chiudermi in me stesso era tanta. Ma poi ho trovato forza grazie a Giulia. Ogni azione che faccio cerco di pensare cosa avrebbe fatto lei. Ho cercato di mettere nero su bianco cosa ho provato, le mie sensazioni. È forse il modo migliore di elaborare il lutto, si arriva prima all’elaborazione dei propri pensieri. Aiutaa lasciare qualcosa di utile per gli altri”.torna a Che Tempo Che Fa per presentare il suo libro Cara Giulia. Quello che ho imparato da mia figlia. Un’opera in cui ricostruisce il giorno in cui ha scoperto che sua figlia non era tornata a casa, e che presenta il suo progetto per costituire una Fondazione che aiuti le associazioni contro le violenze di genere. “Questo libro fa parte di un progetto più ampio. Avevo pensato che dovevo far qualcosa, Giulia non si ...