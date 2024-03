Gilardino | «Ci serve coraggio contro l’Inter Una partita da Genoa»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 4 marzo 2024) L’allenatore delAlbertoapre in questo modo su Sky Sport allaa San Siro.ha detto: «grande, stiamo dimostrando nel nostro percorso di aver fatto cose importanti. Sappiamo di incontrare una squadra che attraversa un momento incredibile ma ci teniamo a fare bella figura, a fare unada. Vogliamo fare una gara di consapevolezza. Punti deboline ha pochi, ha giocatori in tutti i ruoli che possono fare la differenza. La strategia dellacon le nostre caratteristiche e qualità sarà quella di esaltare le nostre capacità. Quando non abbiamo la palla dobbiamo resistere, lì si ...