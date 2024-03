Gianluca Grignani ricoverato d’urgenza | malore improvviso mentre era in un locale video

(Di lunedì 4 marzo 2024) Paura per: l’interprete di Destinazione Paradiso, La mia storia tra le dita e altri successi è statola notte scorsa all’ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza dopo essere stato colto da un, che ha 51 anni, stava trascorrendo la sera in unnotturno della provincia piacentina. L’artista è stato soccorso e trasportato all’ospedale cittadino da un’ambulanza della Croce Rossa.e trattenuto per tutta la notte in osservazione, è stato poi dimesso questa mattina. Il precedente del 2016 a Lodi Non è la prima volta che le condizioni di salute didestano preoccupazione. Nel maggio del 2016, il cantante era stato soccorso dal personale ...

