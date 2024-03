Gianluca Grignani | malore sul palco a Piacenza | le sue condizioni

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 4 marzo 2024) Grande spavento per, che sarebbe stato colpito da unimprovviso mentre si trovava suldi un locale in provincia di. Secondo quanto riporta il quotidiano Libertà, il cantautore sarebbe stato soccorso immediatamente e trasportato presso il Polichirurgico Guglielmo da Saliceto dove è stato tenuto sotto osservazione per qualche ora. Le suesarebbero risultate buone, tanto da indurre i sanitari a dimetterlo e rimandarlo a casa con tutte le cure del caso. In aggiornamento